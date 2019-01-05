Российские аналитики прогнозируют повышение ставок по депозитам и кредитам в 2019 году

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Банки России в 2019 году незначительно поднимут ставки по депозитам и кредитам.

Как передает Report, это прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Кроме того, эксперты ожидают, что рынок России в наступившем году могут покинуть еще 50 банков.

"В попытке сохранить маржинальность своего бизнеса банки будут поднимать ставки по кредитам, но эта тенденция будет гораздо менее выраженной, и в любом случае будет по времени отставать от цикла роста депозитных ставок", - сказала вице-президент - старший кредитный эксперт международного рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

По мнению замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирины Носовой, ставки по кредитам и депозитам в 2019 году будут расти в основном из-за неопределенности развития российской экономики на фоне последовательного ужесточения санкций, а также связанных с этим действий Банка России. До тех пор пока инфляционные ожидания не снизятся, а геополитический фон не стабилизируется, ожидать снижения процентных ставок не стоит, считает Носова.

По мнению Ульяновой, динамика отзывов банковских лицензий в 2019 году будет близка к наблюдаемой в 2018-м.

"Регулятор может отзывать по две-четыре банковские лицензии в месяц, прежде всего у малых банков, причем мы не исключаем, что увеличится количество банков, желающих сдать лицензию добровольно, после выполнения всех обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - говорит аналитик.