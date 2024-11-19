Российские акции обвалились на $2 млрд

Резкая эскалация между Кремлем и Западом и первые удары дальнобойными ракетами США по российской территории способствовали резкому обвалу на Московской бирже котировок акций, гособлигаций и курса рубля.

Резкая эскалация между Кремлем и Западом и первые удары дальнобойными ракетами США по российской территории способствовали резкому обвалу на Московской бирже котировок акций, гособлигаций и курса рубля.

Как передает Report, об этом говорится в публикации The Moscow Times .

По итогам торгов во вторник индекс Мосбиржи, включающий бумаги полсотни крупнейших российских компаний, упал на 3,32%, до 2630,5 пункта. Обвал стал вторым по масштабам за последние два года и отрезал от капитализации индекса 179 млрд рублей.

Индекс РТС, отслеживающий долларовую стоимость акций, потерял почти $2 млрд капитализации, или 3,43%. А его значение на закрытии торгов - 828,38 пункта - стало самым низким с первого дня войны (24 февраля 2022 года).

Дорожающих акций на бирже практически не осталось. По состоянию на 20.14 мск акции Сбера упали на 3,3%, «Газпрома» - на 3%, "Роснефти" - на 2,9%. Бумаги "Северстали" обвалились на 3,7%, "Мечела" - на 4,1%, "Россетей" - на 5,2%.

Официальный курс доллара от ЦБ впервые за год превысил 100 рублей, а на форексе добрался до отметки 101,1 рубля. Индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерально займа, возобновил падение и потерял 0,82%.

По мнению аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок реагирует "на усиление геополитических рисков". В воскресенье США впервые разрешили Украине использовать для ударов вглубь России ракеты ATACMS с дальностью 300 км, и в ночь на вторник первый такой удар состоялся. Под него попала военная база в Брянской области. Кремль ответил утверждением новой ядерной доктрины, которая де-факто позволяет нанести ядерный удар по Украине. Согласно документу, президент РФ может использовать ядерное оружие в ответ на атаку беспилотников и удар крылатыми ракетами со стороны неядерного государства, которое поддерживают ядерные державы.

Последствия нового витка эскалации "могут быть непредсказуемыми", отмечает Кожухова. В сложившихся условиях перспективы у российского рынка "не слишком радужные", считает Александр Потавин, главный аналитик "Финам": ЦБ продолжит повышать ключевую ставку, ситуация во внешней торговле ухудшается, а это давит на курс рубля. По его прогнозу, доллар может подорожать до 102,5 рубля. А индекс Мосбиржи может откатиться к отметке 2500 пунктов - самой низкой с мая 2023 года, ожидает Кожухова.