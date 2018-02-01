Российская экономика выросла на 1,4% в прошлом году

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ ВВП России вырос на 1,4% в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом сказал президент Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса.

"В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году инфляция составила 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году", - сказал Путин.

По его словам, восстановление внешней торговли идет быстрыми темпами: "За январь-ноябрь прошлого года у нас плюс 25%. На высоком уровне сохраняются золотовалютные резервы, они выросли за последнее время и составляют 442,8 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор за три квартала 2017 года составил 23 млрд долларов, это в два раза больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние 4 года".

Напомним, что экономика США продемонстрировала рост в 2,3%, еврозоны – 2,5% в 2017 году.