​Российская экономика продолжает сокращаться

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Российская экономика в марте 2016 года сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как передает Report, в январе ВВП снизился на 2,6%, в феврале не изменился. Отметим, что экономисты прогнозировали снижение ВВП в марте на 1,9%. В целом за первый квартал снижение ВВП оценивается на 1,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Ранее международные финансовые структуры обнародовали прогноз на 2016 год для российской экономики. Так, Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП России на 1,9%, МВФ - на 1,8%. В январских отчетах эти цифры составили - 0,7% и -1% соответственно.

Отметим, что Банк России прогнозировал сокращение экономики на 1,3-1,5% в 2016 году в случае, если нефтяные цены снизятся до 30 долларов/баррель. В прошлом году российская экономика сократилась на 3,7%. Предполагается рост экономики, начиная с 2017 года.