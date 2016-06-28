​Российская экономика не оправдала прогнозы

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ ВВП России за первые пять месяцев этого года сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в мониторинге социально-экономической ситуации от минэкономразвития.

Снижение ВВП в мае по сравнению с маем 2015 года составило 0,8%. По сравнению с апрелем в мае ВВП снизился на 0,1%.

По оценке Внешэкономбанка, российская экономика в мае сократилась больше, чем подсчитали в минэкономразвития - в мае по сравнению с апрелем - на 0,4%, а за январь-май 2016 года снижение ВВП составило 1,1%. Оценки динамики ВВП в мае в годовом выражении - минус 1%.

Данные за май оказались "сильно хуже большинства ожиданий", говорится в комментарии главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача. "Несмотря на большинство сделанных в последнее время оптимистичных заявлений и поднявшиеся цены на нефть, данные статистики демонстрируют, что перелома в экономической динамике пока не происходит. Экономика продолжает сокращаться, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры и рост экспорта", - пишет он.

Клепач также отмечает рекордную длительность спада розничных продаж, он продолжается уже девять месяцев подряд. Доходы населения неустойчивы, и в апреле-мае они стали снижаться в реальном выражении. "Для промышленного производства недавнее улучшение конкурентоспособности становится явно недостаточным для компенсации эффекта сжатия внутреннего спроса. В результате мы наблюдаем снижение выпуска промышленности на протяжении уже трех последовательных месяцев", - говорится в комментарии аналитика.

Ранее эксперты ВШЭ указывали, что за последние два месяца весны экономика России упала на 2,5% по сравнению с маем 2015 года, который до сих пор считался "дном текущего кризиса". "За апрель и май состояние российской экономики резко ухудшилось, несмотря на повышение цен на нефть Urals с 30 долларов за баррель в январе-феврале до 40 и 45 долларов в апреле и мае соответственно. Углубление рецессии в эти месяцы оказалось настолько велико, что при сохранении экономической активности на уровне мая падение ВВП по итогам года составит 1,5–2%, хотя мы ожидали увидеть такое падение лишь при цене нефти 35 долларов. Остается надеяться, что хотя бы нефть не возобновит падение", - подчеркивается в докладе ВШЭ.