Росбанк: В ближайшие полгода курс доллара не достигнет 60 рублей

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В ближайший год доллар ослабнет по всему спектру рынка, в первую очередь, против евро и иены.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из прогноза аналитиков Росбанка.

Прогноз по евро/доллару на июнь 2018 и март 2019 годов составляет 1,26 и 1,32 соответственно, что позитивно для валют развивающихся стран. Прогнозный диапазон курса доллара к рублю на первый-второй кварталы текущего года установлен на уровне 57-59,6. Падение доллара на глобальном рынке позитивно скажется на валютах развивающихся стран.