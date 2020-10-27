Rolls-Royce выпускает "коронакризисные" акции

Допэмиссия предусмотрена для поддержания финансового состояния компании на фоне кризиса, вызванного социально-экономическими ограничениями из-за COVID-19

Акционеры британского производителя реактивных двигателей Rolls-Royce утвердили решение о дополнительном выпуске акций в объеме 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержания финансового состояния компании на фоне кризиса, вызванного социально-экономическими ограничениями из-за коронавируса COVID-19.

Как передает Report, это следует из данных компании.

Ожидается, что в рамках новой эмиссии будут выпущены 6,436 триллиона обыкновенных акций по цене 32 пенса за штуку.

По итогам первого полугодия текущего года Rolls-Royce вследствие "коронавирусного" кризиса получил убыток в размере 5,4 миллиарда фунтов стерлингов до вычета налогов, и ожидает, что спрос на продукцию компании будет восстанавливаться до уровня прошлого года в течение как минимум пяти лет.

Ранее компания также сообщала о намерении выпустить "коронавирусные" евробонды в эквиваленте тех же 2 миллиардов фунтов. А с учётом пролонгации кредита на 1 миллиард фунтов в результате ликвидность компании должна вырасти на 5 миллиардов фунтов стерлингов.

В качестве меры экстренной помощи компания ранее уже получила ликвидность в размере 6,1 миллиарда фунтов стерлингов. Компания также намеревалась продать свои зарубежные активы на 2 миллиарда фунтов.