О нас
Report Georgia

Rolls-Royce выпускает "коронакризисные" акции

Rolls-Royce выпускает "коронакризисные" акции Допэмиссия предусмотрена для поддержания финансового состояния компании на фоне кризиса, вызванного социально-экономическими ограничениями из-за COVID-19
Финансы
27 октября 2020 г. 19:03
Rolls-Royce выпускает коронакризисные акции

Акционеры британского производителя реактивных двигателей Rolls-Royce утвердили решение о дополнительном выпуске акций в объеме 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержания финансового состояния компании на фоне кризиса, вызванного социально-экономическими ограничениями из-за коронавируса COVID-19.

Как передает Report, это следует из данных компании.

Ожидается, что в рамках новой эмиссии будут выпущены 6,436 триллиона обыкновенных акций по цене 32 пенса за штуку.

По итогам первого полугодия текущего года Rolls-Royce вследствие "коронавирусного" кризиса получил убыток в размере 5,4 миллиарда фунтов стерлингов до вычета налогов, и ожидает, что спрос на продукцию компании будет восстанавливаться до уровня прошлого года в течение как минимум пяти лет.

Ранее компания также сообщала о намерении выпустить "коронавирусные" евробонды в эквиваленте тех же 2 миллиардов фунтов. А с учётом пролонгации кредита на 1 миллиард фунтов в результате ликвидность компании должна вырасти на 5 миллиардов фунтов стерлингов.

В качестве меры экстренной помощи компания ранее уже получила ликвидность в размере 6,1 миллиарда фунтов стерлингов. Компания также намеревалась продать свои зарубежные активы на 2 миллиарда фунтов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Вюсал Гасымлы: Армении не избежать девальвации
Вюсал Гасымлы: Армении не избежать девальвации
27 октября 2020 г. 18:04
Вюсал Гасымлы: Военные потери Армении превысили 2,7 млрд долларов
ФотоВюсал Гасымлы: Военные потери Армении превысили 2,7 млрд долларов
27 октября 2020 г. 17:31
Валютные резервы Азербайджана возросли на 3%
Валютные резервы Азербайджана возросли на 3%
27 октября 2020 г. 17:24
Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился более чем на 24%
Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился более чем на 24%
27 октября 2020 г. 15:23
Проблемные кредиты в Азербайджане за последний год сократились на 26%
Проблемные кредиты в Азербайджане за последний год сократились на 26%
27 октября 2020 г. 14:57
Убытки кредитных союзов в Азербайджане сократились в 9 раз
Убытки кредитных союзов в Азербайджане сократились в 9 раз
27 октября 2020 г. 14:36
Чистая прибыль азербайджанских НКО снизилась на 29%
Чистая прибыль азербайджанских НКО снизилась на 29%
27 октября 2020 г. 14:34
Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии увеличилось на 52%
Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии увеличилось на 52%
27 октября 2020 г. 14:31
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 2%
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 2%
27 октября 2020 г. 14:28
Активы банковского сектора Азербайджана сократились на 2%
Активы банковского сектора Азербайджана сократились на 2%
27 октября 2020 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi