Рискованны ли привлекательные предложения азербайджанских банков?

Азербайджанские банки, как и до девальвации маната в 2015 году, вновь стали активно предлагать кредиты населению. Это можно почувствовать по СМС, отправляемым гражданам от имени банков. Людям предлагают кредиты наличными в размере 20-40 тысяч манатов, и

Азербайджанские банки, как и до девальвации маната в 2015 году, вновь стали активно предлагать кредиты населению.



Это можно почувствовать по СМС, отправляемым гражданам от имени банков. Людям предлагают кредиты наличными в размере 20-40 тысяч манатов, и многие спешат воспользовался представившейся возможностью. Общая сумма кредитов, полученных домохозяйствами в Азербайджане по итогам 2021 года, увеличилась примерно на 28% по сравнению с 2020 годом и превысила 8,6 млрд. манатов. Их доля в кредитных вложениях спустя много лет вновь превысила 50%.



Может ли столь агрессивное кредитование вновь, как и после девальвации, создать проблемы банковскому сектору Азербайджана, увеличив просроченные кредиты? После 7-летнего удешевления национальной валюты общая сумма просроченных кредитов в стране возросла почти на 50%, превысив 1,5 млрд манатов, а их удельный вес в кредитовании постепенно вырос до 14%. Только в 2019 году после стабилизации курса маната платежи по кредитам нормализовались, а проблемные кредиты начали снижаться. Поэтому нынешняя кредитная политика банков не может не вызывать беспокойства.

Банки осторожничают

Экономист Экрем Гасанов прокомментировал Report сложившуюся ситуацию. По мнению эксперта, предложения банков хоть и выглядят привлекательно, но суммы все же не так доступны. Банки осторожничают: "В настоящее время в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) экономическая активность в Азербайджане не так высока, поэтому банки снова стали выдавать потребительские кредиты. Но сегодня банки достаточно осторожны. Банки, которые имеют больше административных инструментов для кредитования, проявляют активность, например, предлагая большие суммы лицам, чей счет заработной платы находится под контролем. Потому что, если гражданин завтра не погасит кредит, банк сможет снять с его зарплатной карты всю зарплату".



Не удостоверением единым



Главный экономист общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана"(АБА) Азизага Хагвердиев считает, что условия потребительского кредита не так просты, как могут показаться на первый взгляд: "Одного удостоверения личности недостаточно для получения кредита. Наряду с этим, на основании разрешения клиента изучается место его работы, а также финансовые обязательства перед другими банками".

Представитель ассоциации не приветствует расширение потребительского кредитования.



"Главное, чтобы деньги расходовались по назначению"



По мнению специалиста одного из банков Эмиля Алиева, потребительские кредиты в стране нынче достаточно доступны: "Даже те, кто, приехав из районов, живут в Баку на съемных квартирах, могут, проработав полгода, взять кредит в размере 10-кратной зарплаты. Что касается рисков, главное, чтобы деньги тратились по назначению".