Риски в финансовом секторе Китая достигли пика

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Китай находится и будет в дальнейшем находиться в пиковом периоде с высокой вероятностью возникновения системных рисков в финансовом секторе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Народного банка Китая (ЦБ) Чжоу Сяочуань.

"В целом ситуация в финансовом секторе страны достаточно стабильная, однако в настоящее момент и в последующий период наша страна будет находиться в пиковом периоде с высокой вероятностью возникновения системных рисков в финансовом секторе", - говорится в заявлении Чжоу Сяочуаня, опубликованном на сайте регулятора.

Глава китайского ЦБ отметил, что в связи с различными внутренними факторами, многосторонними обширными точками риска, их скрытой, комплексной особенностью и острой проблемой структурного дисбаланса потенциальные риски и скрытые риски продолжают накапливаться, отчетливо повышается уязвимость финансовой системы. "Необходимо предотвратить угрозу возникновения трудно прогнозируемых и редких событий со значительными последствиями", - сказал он.

Основными рисками Чжоу Сяочуань назвал финансовый рычаг, риски ликвидности, корпоративные кредитные риски, долговые риски местных правительств и теневую банковскую систему.

Глава регулятора также отмечает кредитные риски финансовых учреждений. "За последние годы в Китае наблюдается определенное увеличение количества невозвратных долгов, которые подрывают капитал и способность банковского сектора противостоять рискам", - пояснил банкир.

Аналитическая группа Report отмечает, что проблемы финансовой системы Китая приводят к постепенному росту курса доллара. Так, 7 сентября курс был на уровне 6,4390 CNY/USD, а в настоящее время он увеличился на 3,1%, до 6,64 CNY/USD. Тем не менее текущий курс по-прежнему на 4,6% ниже 6,9640 CNY/USD, зафиксированного в первый рабочий день 2017 года. Аналитики прогнозируют, что к концу года юань подешевеет еще на 2-3%, а курс составит 6,80 CNY/USD.