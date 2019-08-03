Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 34%

В январе-июне текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции в объеме 8 176,3 миллиона манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 34,3% меньше аналогичного показателя прошлого года.

За отчетный период операции в объеме 6 957,5 млн манатов осуществлены на первичном рынке, 1 218,8 млн манатов - на вторичном рынке. Количество сделок на первичном рынке в годовом сравнении увеличилось на 7,05%, на вторичном рынке сократилось – на 79,5%.