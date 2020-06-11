Рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира упала на 15% из-за пандемии

Рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира в связи с пандемией коронавируса снизилась на 15% в период с декабря 2019-го по март 2020 года — до 21,5 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом говорится в исследовании PwC.

«Двойной анализ предоставляет более четкую картину того, как крупнейшие мировые компании осуществляли свою деятельность до кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и оказавшего беспрецедентное влияние на глобальные рынки, а также какие ответные меры они приняли в самом начале кризиса», - отмечают в PwC.

Так, в период с марта по декабрь 2019 года рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира увеличилась на 20% и составила 25,4 трлн долларов США. Однако впоследствии, в период с декабря 2019-го по март 2020 года, она упала на 15% в связи с развитием пандемии — до 21,5 трлн долларов США.

Согласно исследованию, только в десяти компаниях, входящих в рейтинг 100 ведущих в мире, в этот период был отмечен рост рыночной капитализации. Среди них, в частности, Netflix и Tesla.