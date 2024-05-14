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Рикардо Курси: Сельское хозяйство может стать важной сферой сотрудничества Италии и Азербайджана

Рикардо Курси: Сельское хозяйство может стать важной сферой сотрудничества Италии и Азербайджана На Итало-Азербайджанском бизнес форуме сегодня принимают участие 13 итальянских компаний, работающих в области сельского хозяйства. Они хотят наладить связи, рассмотреть возможности вложения инвестиций и развития сотрудничества.
Финансы
14 мая 2024 г. 11:31
Рикардо Курси: Сельское хозяйство может стать важной сферой сотрудничества Италии и Азербайджана

В итальянско-азербайджанском бизнес форуме, проходящем сегодня в Баку, принимают участие 13 итальянских компаний, работающих в области сельского хозяйства. Они хотят наладить связи, рассмотреть возможности вложения инвестиций и развивать сотрудничество.

Как передает Report, об этом заявил представитель посольства Италии в Азербайджане Рикардо Курси (Ricardo Cursi).

"В Италии эта сфера традиционно имеет сильное развитие, и этот же опыт можно применить и в Азербайджане, тем более, что эта страна обладает всеми необходимыми условиями, включая климатические", - сказал он.

Курси отметил, что Италию и Азербайджан связывает крепкое сотрудничество.

"Сотрудничество между нашими странами развивается во всех сферах, и Италия является самым крупным торговым партнером Азербайджана, в особенности в энергетической сфере. На Италию приходится 50% нефтегазового экспорта Азербайджана. Однако, нам надо расширять сотрудничество, и в сельское хозяйство является одним из перспективных направлений", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Rikardo Kursi: "İtaliya şirkətləri Azərbaycanda investisiya imkanlarını araşdırmaq istəyirlər"
Версия на английском языке Italian embassy official: Cooperation between Italy and Azerbaijan developing in all areas

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