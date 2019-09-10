РФ снизила пошлины на легковые автомобили по обязательствам перед ВТО

Россия с сентября снизила ввозные пошлины на легковые автомобили с 17% до 15%.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, это стало финальным этапом в выполнении обязательств, взятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 году.

Ввозная пошлина на новые легковые автомобили сразу после присоединения РФ к ВТО в 2012 году была установлена на уровне 25% с последующим постепенным снижением до 15% в 2019 году.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова отмечала, что у России осталось две товарные группы - самолеты и легковые автомобили – последнее снижение на которых состоится 10 сентября.

«На легковые автомобили ставка снизится в среднем примерно на 2 процентных пункта, на самолеты - на 1,5 процентных пункта (окончательный уровень связывания пошлин на легковые автомобили - 15%, на самолеты - 12,5%)", - заявляла Майорова.

После этого, по ее словам, с 1 января 2020 года состоится "замена тарифной квоты на свинину на плоский тариф на уровне 25% (сейчас действует нулевая внутриквотная ставка и 65%-ая внеквотная ставка)".