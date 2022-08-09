РФ намерен снизить долю участия в ЕАБР во избежание санкций

Россия планирует снизить долю в Евразийском банке развития (ЕАБР) ниже контрольной, чтобы он не попал под санкции США и Евросоюза.

Россия планирует снизить долю в Евразийском банке развития (ЕАБР) ниже контрольной, чтобы он не попал под санкции США и Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Россия собирается сократить долю в капитале ЕАБР с 65,97% до 50%. Беларусь, которая также столкнулась с санкциями, хочет сократить долевое участие в банке.

ЕАБР создан 6 постсоветскими странами для содействия экономической интеграции - РФ, Казахстаном, Беларусью, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Арменией. В настоящее время Казахстану принадлежит 32,99% акций в банке, Беларуси - около 1%, а Таджикистану, Армении и Кыргызстану принадлежит оставшаяся часть.

Источники сказали, что Казахстан, который является частью Таможенного союза с Россией, может в конечном итоге стать держателем контрольного пакета акций банка, если эта сделка состоится. Согласно информации на веб-сайте, у учреждения есть оплаченный капитал в размере 1,5 млрд долларов.