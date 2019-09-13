Россия и Иран налаживают взаимодействие своих систем как альтернативу SWIFT

Россия и Иран налаживают взаимодействие российской системы передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM как альтернативу проведения платежей через SWIFT в целях защиты от санкций третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.

"В целях защиты двусторонних торгово-экономических связей от санкций третьих государств - принимаются меры по расширению прямых расчетов, использованию национальных валют, налаживанию взаимодействия между российской системой передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM в качестве альтернативы проведения платежей через SWIFT", - сказал Ю.Ушаков.

Отметим, что SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться. Банк России все же создал свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.