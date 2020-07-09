Объем денежных переводов из России в Азербайджан снизился почти на 30%

Российский эксперт: Резкое ограничение объемов бизнеса снизило денежные переводы из России в Азербайджан

Денежные переводы из России в Азербайджан в I квартале 2020 года сократились на 29%. О чем свидетельствует эта цифра и какими будут показатели в будущем российскому бюро Report рассказал доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.

"Статистика подтверждает факты, с которыми столкнулись экономики обеих стран: резкое и вынужденное​ ограничение объемов бизнеса, повлекшее как сокращение зарплат, так и штата. Помимо этого граждане Азербайджана, работающие в России, были вынуждены вернуться на родину в период острой фазы распространения пандемии", - сказал эксперт.

"Оба указанных выше факта оказали прямое воздействие на объем денежных переводов из России. Начиная с конца​ III —​ начала IV квартала текущего года отрицательная динамика должна начать сокращаться. Полного восстановления, в случае, если второго витка заболевания удастся избежать,​ можно ожидать с первого квартала следующего года", - заключил О. Чередниченко.