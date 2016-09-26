 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Резких колебаний курса доллара в Азербайджане до конца года не ожидается

    ЦБА прилагает усилия для сохранения устойчивости курса маната

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Резких колебаний курса доллара до конца года не ожидается.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

    Э.Рустамов отметил, что в этом году манат обесценился всего лишь на 5%. В то же время он подчеркнул, что ни в одной стране мира не существует стабильного курсового режима и в настоящее время они прилагают усилия для обеспечения устойчивости курса маната, на который влияют внешние факторы.

    Глава ЦБА заявил, что устойчивый манат способствует улучшению бизнес-среды и снижению стоимости инвестиционных вкладов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi