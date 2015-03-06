Валютные резервы России сократились

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Валютные резервы России за последний месяц сократились на 16 млрд. долларов. Как отмечает Report со ссылкой на российские СМИ, информация об этом содержится в материалах Центробанка России.

Согласно информации, объем золотовалютных резервов России на 1 марта составил 360,1 млрд. долларов. В феврале он достигал 376,2 млрд. долларов.

23 декабря стало известно, что золотой запас России вырос на 19 тонн. Он достиг 1187,5 тонны - максимальный показатель за последние 20 лет.