Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума

Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума в 145,5 млрд долларов.

Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума в 145,5 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah.

"Резервы Центрального банка увеличились на 47 млрд долларов с конца мая, достигнув исторического максимума в 145,5 млрд долларов", - сообщило издание.

Регулятор в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится, и с июня повысил ставку с 8,5% до 42,5%.

Глава Центробанка Хафизе Гайе Эркан в июле заявила, что турецкая экономика стабилизируется в 2025 году.