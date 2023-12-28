О нас

Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума

Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума в 145,5 млрд долларов.
Финансы
28 декабря 2023 г. 16:16
Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума

Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума в 145,5 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah.

"Резервы Центрального банка увеличились на 47 млрд долларов с конца мая, достигнув исторического максимума в 145,5 млрд долларов", - сообщило издание.

Регулятор в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится, и с июня повысил ставку с 8,5% до 42,5%.

Глава Центробанка Хафизе Гайе Эркан в июле заявила, что турецкая экономика стабилизируется в 2025 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankının ehtiyatları tarixi maksimumuna çatıb

Самое важное

ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi