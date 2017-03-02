Резервный фонд России сократился на 4,3%

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Резервный фонд России за февраль сократился в рублях на 4,3% - до 931,31 млрд рублей, в долларах - на 0,7% - до 16,07 млрд долларов.

Как сообщает со ссылкой на РИА Новости, снижение объема фонда произошло за счет курсовой разницы, возникшей под влиянием роста курса рубля. За период с 1 января по 28 февраля 2017 года она составила отрицательную величину - минус 40,8 млрд рублей или 0,7 млрд долларов.

Минфин в феврале за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета начал покупать на рынке валюту, которая в конце года, согласно Бюджетному кодексу, будет перечислена в Резервный фонд. Пока эти средства учитываются на отельных счетах Банка России и не отражаются в отчетах министерства об управлении средствами резервов.