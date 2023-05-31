Резервный фонд президента планируется сократить на 40%

Отчисления в резервные фонды из госбюджета Азербайджана на 2023 год сокращены на 190,5 млн манатов или 31,2% - с 610 млн манатов до 419,5 млн манатов.

Отчисления в резервные фонды из госбюджета Азербайджана на 2023 год сокращены на 190,5 млн манатов или 31,2% - с 610 млн манатов до 419,5 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, резервный фонд президента планируется сократить на 200 млн манатов или 40% - с 500 млн манатов до 300 млн манатов, а резервный фонд бюджета увеличить на 9,5 млн манатов или 8,6% - со 110 млн манатов до 119,5 млн манатов.