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Резервный фонд президента планируется сократить на 40%

Резервный фонд президента планируется сократить на 40% Отчисления в резервные фонды из госбюджета Азербайджана на 2023 год сокращены на 190,5 млн манатов или 31,2% - с 610 млн манатов до 419,5 млн манатов.
Финансы
31 мая 2023 г. 10:37
Резервный фонд президента планируется сократить на 40%

Отчисления в резервные фонды из госбюджета Азербайджана на 2023 год сокращены на 190,5 млн манатов или 31,2% - с 610 млн манатов до 419,5 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, резервный фонд президента планируется сократить на 200 млн манатов или 40% - с 500 млн манатов до 300 млн манатов, а резервный фонд бюджета увеличить на 9,5 млн манатов или 8,6% - со 110 млн манатов до 119,5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin ehtiyat fondu 40 % azaldılır

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