Резервный банк Австралии впервые с 2020 года снизил базовую процентную ставку

Резервный банк Австралии (RBA) впервые с ноября 2020 года понизил базовую процентную ставку.

Резервный банк Австралии (RBA) впервые с ноября 2020 года понизил базовую процентную ставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении регулятора по итогам заседания правления.

"Правление RBA приняло решение снизить базовую процентную ставку до 4,10%", - отмечается в заявлении.

В тексте указывается, что главной причиной принятого решения стало снижение темпов инфляции в стране до 3,2%, что приближает этот показатель к целевому диапазону в 2%-3%. "Инфляция устойчиво приближается к середине целевого диапазона и, хотя ситуация на рынке остается достаточно напряженной, позитивный прогресс очевиден", - сообщается в заявлении.

Резервный банк Австралии снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня в 0,1% в ноябре 2020 года в рамках экстренного реагирования на пандемию коронавируса и в течение следующих 17 месяцев удерживал этот показатель. Однако на фоне резкого роста уровня инфляции с мая 2022 года регулятор начал постепенное повышение базовой процентной ставки, подняв ее за следующий год с 0,1% до 4,35%.