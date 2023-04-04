Резервный банк Австралии сохранил значение ключевой ставки

Резервный банк Австралии (РБА) оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,6%, после того как повышал ее на десяти заседаниях подряд, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Резервный банк Австралии (РБА) оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,6%, после того как повышал ее на десяти заседаниях подряд, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В заявлении банка говорится о том, что ему необходимо дополнительное время для оценки воздействия на экономику и уровня инфляции ужесточения условий финансирования.

В заявлении по итогам апрельского заседания РБА предупредил, что для возвращения инфляции к целевому уровню вполне может потребоваться дальнейшее повышение ставок.

Рынки ожидали паузы в цикле ужесточения политики Центробанка, а некоторые аналитики, учитывая высокую инфляцию, не исключали повышения ставки.