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Резервный банк Австралии сохранил значение ключевой ставки

Резервный банк Австралии сохранил значение ключевой ставки Резервный банк Австралии (РБА) оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,6%, после того как повышал ее на десяти заседаниях подряд, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Финансы
4 апреля 2023 г. 09:46
Резервный банк Австралии сохранил значение ключевой ставки

Резервный банк Австралии (РБА) оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,6%, после того как повышал ее на десяти заседаниях подряд, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В заявлении банка говорится о том, что ему необходимо дополнительное время для оценки воздействия на экономику и уровня инфляции ужесточения условий финансирования.

В заявлении по итогам апрельского заседания РБА предупредил, что для возвращения инфляции к целевому уровню вполне может потребоваться дальнейшее повышение ставок.

Рынки ожидали паузы в цикле ужесточения политики Центробанка, а некоторые аналитики, учитывая высокую инфляцию, не исключали повышения ставки.

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