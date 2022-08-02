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Резервный банк Австралии повысил ключевую ставку до 1,85%

Резервный банк Австралии повысил ключевую ставку до 1,85% На заседании во вторник Резервный банк Австралии (РБА)повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,85%. Банк также просигнализировал о вероятности дальнейшего ужесточения политики, отметив при этом, что заранее решения не принимаются.
Финансы
2 августа 2022 г. 09:18
Резервный банк Австралии повысил ключевую ставку до 1,85%

На заседании во вторник Резервный банк Австралии (РБА)повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,85%. Банк также просигнализировал о вероятности дальнейшего ужесточения политики, отметив при этом, что заранее решения не принимаются.

В заявлении РБА по итогам заседания сказано, что повышение ставки стало очередным шагом к "нормализации" политики, тогда как в предыдущем заявлении речь шла об отмене "чрезвычайного" стимулирования.

Участники рынка ожидали этого повышения ставки, которое стало четвертым с мая. Вместе с тем инвесторы сочли, что изменения в заявлении указывают на склонность регулятора к менее жесткой политике.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,4%, по 0,6992.

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Версия на английском языке Reserve Bank of Australia raises key rate to 1.85%

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