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Резервный банк Австралии поднял ставку на 25 базисных пунктов

Резервный банк Австралии поднял ставку на 25 базисных пунктов Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1%.
Финансы
7 ноября 2023 г. 09:53
Резервный банк Австралии поднял ставку на 25 базисных пунктов

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1%.

Это первое повышение ставки с июля. RBA удерживал ставку неизменной на предыдущих четырех заседаниях, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Текущий уровень ставки является максимальным с января 2011 года. В общей сложности австралийский ЦБ поднимал ставку 13 раз с мая 2022 года.

"Инфляция в Австралии прошла свой пик, однако остается слишком высокой, а также оказалась более устойчивой, чем мы ожидали несколько месяцев назад, - заявила глава RBA Мишель Буллок. - Хотя RBA по-прежнему ожидает, что инфляция продолжит замедляться, это, вероятно, будет происходить медленнее, чем мы полагали".

По прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в стране к концу 2024 года составит около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.

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