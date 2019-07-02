ЦБ Австралии снизил ставку до рекордного минимума

Резервный банк Австралии (РБА) второй раз подряд снизил ключевую процентную ставку, чтобы поддержать экономику страны на фоне ухудшения перспектив глобального экономического подъема.

Как передает Report со ссылкой Интерфакс, ставка снижена с 1,25% до рекордно низкого уровня в 1%.

Ранее в июне регулятор понижал ставку еще на 0,25 п.п.

"Неопределенность, провоцируемая торговыми и технологическими спорами, негативно сказывается на объемах инвестиций, и это указывает на смещение баланса рисков в сторону снижения", - заявил глава РБК Филип Лоу.

Он считает, что Австралии требуется ускорение экономического подъема, чтобы поддержать рынок труда, а также подтолкнуть к росту зарплаты и вернуть инфляцию к целевому диапазону 2-3%.

Ранее Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Японии также заявили, что готовы смягчить политику, чтобы поддержать экономический подъем в условиях неопределенности, вызванной торговыми конфликтами