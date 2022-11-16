Reuters: Валютный рынок отреагировал на сообщения о взрыве в Польше

Торги долларом США и евро во вторник продемонстрировали нестабильность. Обе валюты торговались ниже максимумов сессии, тогда как инвесторы пытались интерпретировать сообщения о взрыве в Польше, вблизи границы с Украиной, приведшем к гибели двух людей.

Торги долларом США и евро во вторник продемонстрировали нестабильность. Обе валюты торговались ниже максимумов сессии, тогда как инвесторы пытались интерпретировать сообщения о взрыве в Польше, вблизи границы с Украиной, приведшем к гибели двух людей.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Евро резко упал против считающегося валютой-убежищем доллара, а фондовые индексы растеряли часть достигнутого в ходе сессии роста из-за опасений инвесторов по поводу того, что инцидент в Польше может привести к эскалации конфликта на Украине

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,38%, по 1,0364, после падения на 0,44% на фоне новостей из Польши.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины других основных валют, на момент написания статьи торговался со снижением на 0,23%, тогда как после сообщений о взрыве подскочил на 0,42%.

Новости из Польши погасили позитивный импульс, полученный евро после выхода экономических данных США, указавших на замедление инфляции. Министерство труда США сообщило во вторник, что индекс цен производителей (PPI) за 12 месяцев по конец октября вырос на 8,0% после роста на 8,4% в сентябре. Опрошенные Reuters экономисты ожидали повышение индекса на 8,3%.

С учетом вышедших на прошлой неделе данных по потребительской инфляции в США это позволило инвесторам надеяться, что темпы роста цен достигли пика, и Федеральная резервная система теперь сможет замедлить ужесточение денежно-кредитной политики.