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Reuters: Индийские банки стали избегать транзакций с РФ из-за опасений санкций

Reuters: Индийские банки стали избегать транзакций с РФ из-за опасений санкций Крупные банки в Индии опасаются санкций со стороны Запада, поэтому начали избегать механизма расчета в национальной валюте с Россией.
Финансы
10 октября 2022 г. 12:59
Reuters: Индийские банки стали избегать транзакций с РФ из-за опасений санкций

Крупные банки в Индии опасаются санкций со стороны Запада, поэтому начали избегать механизма расчета в национальной валюте с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях вместо доллара и евро. При этом данной схемы придерживаются лишь две небольшие финансовые организации (Yes Bank и UCO Bank), которые заключили соглашения с "Петербургским социальным коммерческим банком" (ПСКБ) и "Газпромбанком". А вот более крупные кредитные учреждения беспокоятся о возможных санкциях, отметили в публикации.

По данным агентства, российская сторона запросила у восьми крупных баков Индии организовать возможность расчетов в рупиях, однако те на запрос до сих пор не ответили. Источники в кредитных учреждениях добавили, что руководство пока что не рассматривает возможность использования этого механизма.

В агентстве указали, что индийские банки продолжают расчеты в долларах и евро с российскими структурами. Кроме того, есть определенные сложности с установлением курса обмена, поскольку рупий ликвиднее рубля.

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