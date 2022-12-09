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Reuters: Экономисты ожидают повышения ЕЦБ ставки по депозитам 15 декабря

Reuters: Экономисты ожидают повышения ЕЦБ ставки по депозитам 15 декабря Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующей неделе повысит ставку по депозитам на 50 базисных пунктов, до 2%, хотя экономика еврозоны почти наверняка вступит в рецессию. Такая политика нацелена на борьбу с инфляцией, которая в 5 раз превышает целевой
Финансы
9 декабря 2022 г. 11:12
Reuters: Экономисты ожидают повышения ЕЦБ ставки по депозитам 15 декабря

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующей неделе повысит ставку по депозитам на 50 базисных пунктов, до 2%, хотя экономика еврозоны почти наверняка вступит в рецессию. Такая политика нацелена на борьбу с инфляцией, которая в 5 раз превышает целевой уровень центрального банка.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили опрошенные агентством экономисты.

В процессе кампании по борьбе с инфляцией, которая началась в июле текущего года, то есть позднее, чем у других крупных центральных банков, ЕЦБ повышал ставки самыми быстрыми темпами в своей истории. Ставка по депозитам за это время выросла на 200 базисных пунктов, до 1,5%.

На своем предыдущем заседании, состоявшемся в конце октября, Управляющий совет повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов.

Кроме того, ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы повышения своей ключевой ставки до 50 базисных пунктов, после того как она ее повышала на 75 базисных пунктов четыре раза подряд. Заседание ФРС завершится в среду, то есть за один день до того, как станет известно решение ЕЦБ.

В ноябре цены в еврозоне выросли слабее ожиданий, на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Согласно опросу, инфляция составит 10,3%, а затем начнется ее снижение. Но не ожидается, что она достигнет целевого уровня ЕЦБ в 2% до 2025 года.

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Версия на английском языке ECB to raise deposit rate by 50 bps on December 15

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