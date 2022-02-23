Reuters: Британия остановит продажу суверенных долговых обязательств РФ в Лондоне

Великобритания остановит продажу российских суверенных долговых обязательств в Лондоне.

Великобритания остановит продажу российских суверенных долговых обязательств в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об сообщила министр иностранных дел и международного развития Элизабет Трасс.

Ранее она заявила о том, что отсутствие деэскалации со стороны Москвы может привести к тому, что Лондон запретит выпускать суверенный долг России на рынках Великобритании.

"Если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре введет законодательство, которое, помимо прочего, не позволит России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании", — отметила Трасс.