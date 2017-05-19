Реструктуризация долга МБА может негативно сказаться на облигациях Азербайджана

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Доходность суверенных облигаций может подскочить на 40 базисных пунктов на следующей неделе по мере появления новых деталей о плане обмена дефолтных обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) на новые государственные бумаги.

Как сообщает Report с ссылкой на Bloomberg, с этим прогнозом выступил австрийский Raiffeisen Bank International AG. Аналитик Raiffeisen Гинтарас Шлижюс отмечает, что если государство примет на себя дополнительные обязательства, это, безусловно, окажет влияние на суверенный баланс.

Рост стоимости заимствований может усугубить экономические трудности Азербайджана, который присматривается к зарубежным рынкам в поиске капитала для финансирования дорогостоящих энергетических проектов. Реструктуризация долга МБА на 3,3 млрд долларов планируется в условиях, когда Азербайджан пытается стабилизировать курс национальной валюты после двух девальваций в 2015 году.