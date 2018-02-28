Решение Goldman Sachs привело к подорожанию биткоина на 10%

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Курс биткоина превысил 11 000 долларов на фоне новости о том, что компания Circle заявила о приобретении одной из ведущих криптовалютных бирж Poloniex за 400 млн долларов, сообщает Report со ссылкой на Investing.ru.

Стартап Circle поддерживается инвестиционным банком Goldman Sachs. Ранее эта платежная платформа для одноранговых платежей была известна поддержкой биткоина и своим мобильным приложением Circle Pay, в котором использована технология блокчейн.

Напомним, что сразу после этого заявления курс биткоина поднялся с 10 000 до 11 000 долларов.