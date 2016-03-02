​Report: Завтра ожидается очередное повышение курса доллара

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Фактический спрос 23 коммерческих банков составил свыше 200 млн. долларов против 100 млн. долларов, проданных на сегодняшнем валютном аукционе Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, высокий спрос банков на доллары привел к повышению курса на сегодняшнем аукционе до 1,5843 AZN/USD. Отметим, что сформированный на аукционе курс выше сегодняшнего курса на 0,5%. Это означает, что ЦБА отказался от политики ежесуточного изменения курса на + 0,2% и увеличил маржу до 0,5%. Следует отметить, что на сегодняшнем аукционе банки предложили максимальный курс.

Напомним, что официальный курс на 2 марта установлен на отметке 1,5764 AZN/USD.

Аналитическая группа Report считает, что снижение ЦБА курса маната в условиях нынешней экономической конъюнктуры необоснованно: "Непонятны причины снижения курса маната на фоне роста цен на нефть и укрепления национальных валют соседних стран, в частности, рубля. Результаты сегодняшнего аукциона показывают, что завтра официальный курс повысится до 1,5843 AZN/USD".

Мониторинговая группа Report отмечает, что курс продажи наличного доллара в коммерческих банках уже превысил 1,60 AZN/USD.