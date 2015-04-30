​Report: В ближайшие месяцы доллар в Азербайджане подешевеет

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Падение стоимости доллара на мировых финансовых рынках за последние дни оказало влияние и на курс азербайджанского маната.

Информация о низких темпах роста ВВП в США за первый квартал 2015 года еще более усилила предположения о том, что Федеральная резервная система не повысит учетную ставку в ближайшие месяцы. В результате, доллар на мировых финансовых рынках заметно ослабел по отношению к основным валютам.

Аналитическая группа Report отмечает, что если вчера утром курс доллар/евро составлял 1,0960 USD/EUR, то к вечеру он поднялся до 1,1180 USD/EUR. Это изменение оказало влияние и на азербайджанский рынок, вследствие чего Центробанк Азербайджана утвердил сегодня официальный курс доллара на отметке 1,0487 AZN/USD, хотя вчерашний курс был равен 1,0494 AZN/USD.

Аналитическая группа Report считает, что тенденция ослабления доллара на финансовых рынках продолжится некоторое время, и курс евро составит 1,22 USD/EUR. В таком случае, продолжится укрепление национальной валюты Азербайджана к доллару. Следует отметить, что ослабление доллара будет сопровождаться повышением стоимости нефти на мировых рынках. В этом случае, есть вероятность, что курс доллара в Азербайджане снизится до 1,0450 AZN/USD.

"Этот прогноз охватит период в ближайшие 3-4 месяца. Затем к концу года доллар вновь подорожает, а нефть подешевеет. В ближайшие 2-3 года курс евро на мировых рынках составит 0,85 USD/EUR, а стоимость нефти снизится до 38-45 долларов за баррель", - заключили аналитики Report.