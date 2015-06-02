​Report: В ближайшие 10-15 лет в мировой экономике ожидается напряженная ситуация - ПРОГНОЗ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Начавшийся в середине прошлого года новый глобальный экономический кризис к 2020 году достигнет своего пика.

Аналитическая группа Report считает, что в развитых странах рост ВВП не превысит 2%, темпы роста китайской экономики сократятся до 5%, в развивающихся странах будет наблюдаться негативная динамика ВВП. Цены на рынках энергоресурсов, недвижимости и фондовых рынках снизятся до минимума.

"Глобальный экономический кризис в ближайшие 5 лет еще более обострится. После вероятного повышения учетной ставки США в сентябре этого года мировая экономика вступит в новую фазу. В это время возникнет проблема ликвидности. Основной причиной станет направление денежных средств в результате ослабления мировой экономики не в реальный сектор, а в государственные ценные бумаги США", - подчеркивают аналитики Report.

Однако эксперты отмечают, что Федеральная резервная система (ФРС) США не торопится повышать учетную ставку. ФРС хочет быть уверен в стабильности экономического роста в стране. Это значительно продлит сроки повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. В этом случае доллар США в течение длительного времени сохранит свои позиции по отношению к другим валютам. В результате, мир столкнется с еще одной реальной угрозой дефляции.

"Сокращение ликвидности также окажет негативное воздействие на дефляцию. Доходы от экспорта в богатых сырьевыми ресурсами странах сократятся, и эти страны будут вынуждены продолжить девальвацию, урезать бюджетные расходы. Таким образом, по цепочке от этого процесса пострадает весь мир", - говорят эксперты Report.

Аналитики считают, что обратный процесс, рост мировой экономики, предположительно, начнется к 2025 году. Ослабление доллара США приведет к росту цен в мире. Для этого необходимо начать снижение процентной ставки после повышения ее до максимальной отметки. Это может произойти ближе к 2025 году.

"Напряженная ситуация в мировой экономике сохранится до 2025-2030 годов", - подчеркивают аналитики Report.