​Report: В ближайшее время доллар подешевеет

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз выразил свою готовность к переговорам на предмет продления на 4 месяца срока оказания финансовой помощи Греции.

Как пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung, если Афины пойдут на реформирование системы НДС, на осуществление других реформ ЕС предоставит Греции еще 4 месяца, а также выделит долгосрочный кредит на сумму 4 млрд. долларов. Тем самым, греческое правительство сможет приступить к преобразованиям в сфере рынка труда и пенсионной системы на 4 месяца позже.

Как передает Report, вчера в Риге начался саммит глав стран ЕС, где основной темой обсуждения стал именно вопрос преодоления кризиса в Греции. Представители греческой стороны в интервью Reuters отметили, что главы Греции, Германии и Франции практически приблизились к итоговой договоренности по вопросам кредитования.

Интересно, что сразу после данной новости, сегодня утром курс евро вырос с отметки 1,1108 до 1,1208 доллара. Аналитики уверены в дальнейшем укреплении позиции единой европейской валюты - в ближайшие сроки до 1,14 USD/EUR, дальше - до 1,17 USD/EUR, а позже не исключен и рост до 1,22 USD/EUR.

Отметим, что Центробанк Азербайджана на этой неделе повысил официальный курс доллара с 1,0471 USD/AZN до 1,0485 USD/AZN, а евро - упал с 1,1969 EUR/AZN до 1,1688 EUR/AZN. Со следующей недели ожидается возобновление прежней, обратной тенденции.

Согласно прогнозам аналитической группы Report, в краткосрочной перспективе курс американской валюты в Азербайджане опустится до 1,0470 USD/AZN, а евро вырастет до 1,20 EUR/AZN. В течение ближайших же 2-4 месяцев курс доллар, вероятно, опустится до отметки 1,0450 USD/AZN, евро же может подорожать до 1,27 EUR/AZN.