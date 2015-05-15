Report: В Азербайджане в этом году инфляция упадет до минимальной отметки

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В этом году цифра инфляции в Азербайджане будет, в худшем случае, однозначной. Хотя после февральской 34%-ной девальвации прогнозировалась двузначная инфляция, с учетом нынешней конъюнктуры ожидается, что годовой показатель инфляции не достигнет 10%.

Как отмечает аналитическая группа Report, согласно макроэкономическим показателям за апрель, обнародованным Государственным комитетом статистики, с начала года инфляция постепенно стала снижаться и в прошлом месяце сменилась дефляцией 0,2%. Отметим, что в феврале инфляция составила 4%, в марте - 0,9%.

"Возникновение дефляции, несмотря на то, что большая часть товаров на рынке импортируется, связано с рядом факторов. Среди них постепенное сокращение наличной денежной массы, ограничение доступа к банковским ресурсам, проблема финансирования в национальной валюте из-за напряженности на валютном рынке", - отмечают аналитики агентства.

Отметим, что показатель наличной денежной массы (M0) на 1 апреля составил 7 396,6 млн. манатов. По сравнению с предыдущим месяцем агрегат M0 сократился на 7%, с началом года - на 27%.

В летние месяцы в связи с сезонными факторами на потребительском рынке наблюдается замедление роста цен. Этим летом в Азербайджане ожидается ускорение дефляции. Отметим, что за май-июль 2014 года показатель дефляции составил соответственно 0,8%, 1,2% и 0,8%. В августе уровень цен остался неизменным.

"Если сокращение объема денежной массы продолжится или же останется на нынешнем уровне, в целом, 2015 год может завершиться дефляцией. Причиной дефляции является сокращение ВВП. Так, в Азербайджане номинальный ВВП за первый квартал составил 11 525 млн. манатов, что на 12,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако ввиду того, что ВВП рассчитан с учетом дефлятора, официальные статистические показатели свидетельствуют об экономическом росте за первый квартал на 5,3%. Из-за того, что в расчете дефлятора основную роль играет нефтяной фактор, резкий рост цен на нефть с апреля текущего года окажет отрицательное влияние на показатели ВВП. То есть рост дефлятора приведет к сокращению ВВП. В итоге, негативные ожидания усилятся и могут углубить стагнационные процессы в отечественной экономике", - отмечают эксперты.

Аналитическая группа Report отмечает, что для достижения экономического роста государству необходимо увеличить инвестиционные расходы или же стимулировать развитие частного сектора. Для привлечения иностранных инвестиций необходимо улучшить условия в стране. Только в этом случае можно будет устранить последствия кризиса.