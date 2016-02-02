​Report: В 2016 году внешнеторговый баланс Азербайджана завершится положительным сальдо

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Внешнеторговый баланс Азербайджана по итогам 2016 года завершится положительным сальдо в размере 7 млрд. долларов США. С этим прогнозом выступила аналитическая группа агентства Report. По расчетам аналитиков агентства, если в этом году средняя цена на нефть будет заложена в размере 40 долларов/баррель, объемы экспорта в нефтегазовом секторе за квартал составят 2,7 млрд. долларов. Аналогичный показатель в ненефтяном секторе прогнозируется в среднем в объеме 400 млн. долларов. Средние объемы импорта за квартал предположительно составят 1,3 млрд. долларов. В результате среднеквартальное положительное сальдо внешнеторгового баланса будет равно 1,8 млрд. долларов, и концу года этот показатель достигнет примерно 7 млрд. долларов.

Отметим, что в первом квартале 2016 года ожидается серьезное сокращение объемов импорта. Это связано со снижением покупательной способности населения вследствие резкого подорожания ввозимых товаров после второй по счету декабрьской девальвации. Кроме того, подорожанию импортируемых товаров способствовало повышение расходов при таможенном оформлении товаров в результате внесенных в таможенные процедуры изменений. Отметим, что в 2015 году объемы импорта в I квартале составили 2,1 млрд. долларов, однако в III квартале уже сократились до 1,5 млрд. долларов. Согласно прогнозам, вследствие указанных причин в 2016 году среднеквартальные объемы импорта в ненефтяном секторе составят 1 млрд. долларов, в нефтегазовом секторе - 300 млн. долларов.

В целом, несмотря на то, что платежный баланс за три квартала 2015 года завершился отрицательным сальдо в размере 9,14 млрд. долларов, учитывая положительные изменения по ряду компонентов платежного баланса страны в 2016 году, итоговый дефицит баланса предположительно не превысит 4 млрд. долларов.