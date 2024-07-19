Report стал победителем конкурса статей, организованного по теме страхования жизни

Информационное агентство Report стало победителем очередного конкурса статей, организованного Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) среди журналистов.

Информационное агентство Report стало победителем очередного конкурса статей, организованного Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) среди журналистов.

Как сообщает Report, заместитель главного редактора агентства Илаха Мамедли заняла второе место в конкурсе статей на тему "Роль страхования жизни в обеспечении рисков".

Сегодня состоялась церемония награждения победителей конкурса. Занявшим I, II и III места были вручены специальные плакеты и денежные призы, а трем другим журналистам, участвовавшим в конкурсе, - сертификаты и ценные подарки.

Первое место в конкурсе статей заняла главный редактор новостного портала "ENA.az" Ильхама Абдуллаева, а третье место - корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Самира Гулиева.