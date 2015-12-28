​Report: Спрос на наличный доллар остается высоким

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report в результате очередного мониторинга курса купли-продажи наличной валюты в пунктах обмена валют, расположенных на улице 28 мая, выявила, что самый выгодный курс покупки составил 1,5870 AZN/USD, самый выгодный курс продажи - 1,5950 AZN/USD. Это на 2% выше официального курса ЦБА.

Отметим, что некоторые дельцы, воспользовавшись тем, что обменные пункты в конце недели (суббота-воскресенье) были закрыты, искусственно завысили курс купли-продажи доллара на "черном рынке", в связи с чем сегодняшнему официальному курсу Центробанка Азербайджана (ЦБА) придавалось особое значение. Обнародованный 28 декабря на отметке 1,5561 AZN/USD курс вернул валютный рынок к нормальному режиму работы. Несмотря на это, текущий спрос на доллар остается высоким.

ЦБА продает долларовую массу коммерческим банкам на организованном рынке по принципу "самое лучшее предложение". Объем интервенции ЦБА, который 25 декабря продал приблизительно 80 млн. долларов, сегодня также ожидается высоким. Не исключено, что люди не захотят идти на риск и до новогоднего праздника поменяют манатные средства на доллары. Поэтому ЦБА прогнозирует высокие объемы продаж валюты. Ежедневный рост официального курса стимулирует покупку доллара гражданами.