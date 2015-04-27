​Report: Сейчас нет оснований для новой девальвации

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Девальвация национальных валют к доллару США в странах - основных торговых партнерах Азербайджана (Россия, Турция, Германия, Китай, Италия) по операциям импорта за последний год составила 27-45%. За последние семь лет девальвация в этих странах находилась в пределах 45-122%.

Аналитическая группа агентства Report отмечает, что данный процесс в семилетнем периоде связан с тем, что именно за этот период евро достиг наибольшей отметки по сравнению с долларом США.

За первый квартал текущего года Азербайджан импортировал наибольшее количество товара в долларовом эквиваленте из России (335 млн. долларов). Отметим, что это на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Российский рубль подешевел по отношению к доллару США за последние семь лет на 122% и за последний год - на 45%.

Турецкая национальная валюта (лира) подешевела по отношению к доллару США за последние семь лет на 110% и за последний год - на 30%. Импорт из Турции в Азербайджан за первый квартал 2015 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 323 млн. долларов.

Среди стран Евросоюза в Германии и Италии евро упал в цене по отношению к доллару за последние семь лет на 45%, за последний год - на 27%. Импорт из Германии по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 10%, составив 170 млн. долларов, из Италии - на 180%, составив 112,5 млн. долларов.

В результате, за первый квартал этого года объемы импорта в Азербайджан составили 2 428,5 млн. долларов, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. В действительности, из-за укрепления доллара США в вышеназванных странах объемы импорта в среднем должны были бы сократиться в долларовом выражении на 35%. Потому что за импортируемые товары в долларах США выплачивалось на 35% меньше средств. Повышение объемов импорта на 38% и сокращение экспорта в долларовом выражении на 37% до 3 383,7 млн. долларов США нарушило внешнеторговый баланс Азербайджана. Из-за нецелесообразности продолжения подобной ситуации Азербайджан присоединился к "девальвационной кампании". На сегодняшний день важным условием является сокращение импорта и увеличение объемов экспорта. Тенденция падения стоимости национальной валюты в странах - торговых партнерах окажет серьезное влияние на Азербайджан, и девальвация маната вновь окажется на повестке дня.

"Сейчас нет никаких причин для новой девальвации. Основанием для подобного мнения служит некоторое повышение стоимости нефти и укрепление валюты в странах - торговых партнерах Азербайджана", - заключили аналитики Report.