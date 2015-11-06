​Report: Сегодня определится судьба доллара

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара США в отношении других мировых валют зависит от показателей безработицы, которые будут обнародованы сегодня в США.

Как сообщает Report, сегодня в США обнародуют такие важнейшие показатели как уровень безработицы в октябре, изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственом секторе, доля экономически активного населения и средняя почасовая заработная плата.

Среди этих показателей основным является изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственом секторе, где прогнозируется рост на 180 тыс. человек (в сентябре - 142 тыс.). Однако в докладе банка Morqan Stanley говорится, что даже если прирост количества рабочих мест будет ниже прогнозируемого, это приведет к укреплению доллара. При значительном сокращении количества рабочих мест, доллар может ослабеть, хотя экономисты фактически исключают такую возможность. Если показатель количества рабочих мест превысит прогнозы, то курс доллара резко повысится и к концу года может возникнуть паритет пары доллар/евро.

Отметим, что повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки в декабре зависит, в основном, от статистики по безработице, которая будет обнародована сегодня. Сейчас курс евро/доллар колеблется в пределах 1,0870 USD/EUR.

Аналитическая группа Report отмечает, что, преодолев отметку 1,08 USD/EUR, курс стремительно приблизится к 1,04 USD/EUR. Это приведет к падению мировых цен на многие товары и виды услуг. Наиболее подвержены отрицательному влиянию такие активы как сырье, включая нефть и золото, а также акции и недвижимость.