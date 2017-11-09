Report: Рост реального эффективного курса маната продолжится до конца года

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 октября 2017 года составил 91,5 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,7 пункта ниже, чем показатель на 1 сентября. По сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года реальный эффективный курс вырос на 3,8 пункта.

Снижение реального эффективного курса маната связано с тем, что национальные валюты стран-основных торговых партнеров Азербайджана - турецкая лира, российский рубль и китайский юань в сентябре несколько укрепились по отношению к доллару. Со снижением доллара в этих странах реальный эффективный курс маната начнет расти.

Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года, минимальное значение отмечалось в 2004 году (74,2), максимальное – 1 февраля 2015 года (153,1). С начала финансового кризиса минимальное значение было зафиксировано 1 сентября 2016 года на уровне 87.

Аналитическая группа Report отмечает, что наиболее приемлемым считается реальный эффективный курс маната в диапазоне 85-90 пунктов. В октябре прогнозируется резкий рост реального эффективного курса, который продлится до конца года.