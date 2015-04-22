​Report: Россия не позволит доллару ослабеть

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Завершился процесс укрепления рубля вследствие резкого роста цен на нефть на мировом рынке. Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева. Она отметила, что укрепление рубля, связанное с резким движением цен на нефть вверх на 30%, закончилось, и сейчас наблюдается стабилизация курса местной валюты.

Отметим, что в середине апреля доллар США в России укрепился на 29% и, соответственно, курс рубля упал с 69,66 RUR/USD до 49,68 RUR/USD. Однако этот курс держался всего один день. В этот период цена на нефть поднялась до 64 долларов за баррель. Как только рубль начал слишком укрепляться, Центральный банк России повысил минимальную процентную ставку по валютным операциям на 0,5-0,75 пунктов. После этого ставки по операциям РЕПО на срок 28 дней стали равны LİBOR плюс 2 процентных пункта, а на срок 12 месяцев - LİBOR плюс 2,5 процентных пункта. В итоге рубль стал ослабевать и сегодня официальный курс составляет 53,97 RUR/USD.

Аналитик инвестиционной компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков считает, что таким образом Центральный банк намекает, что не допустит укрепление рубля выше 50 RUR/USD.

Аналитическая группа Report считает, что даже если цена на нефть поднимется выше 75 долларов за баррель, Центральный банк России не позволит рублю укрепиться и, проведя интервенцию рубля, укрепит свои валютные резервы.