​Report: Решение ФРС положительно скажется на азербайджанском манате

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ После вчерашнего решения Федеральной резервной системы (ФРС) о сохранении ключевой ставки на уровне 0,25-0,50% доллар на глобальных валютных рынках начал дешеветь.

Как передает Report, в результате данного решения на мировых финансовых рынках сложились оптимистические настроения.

Так, если в условиях глобального кризиса инвесторы планировали направить свои средства в облигации США, после решения ФРС эти инвестиции приостановились. По итогам заседания ФРС курс USD/EUR вырос на 2% или 2,2 пункта - с 1,1070 до 1,1290. Фондовые биржи и золото также положительно среагировали на решение. Нефтяные цены показали рост на 6,4% - с 38,84 до 41,34 долларов/баррель.

Курс азербайджанского маната сегодня также положительно среагировал на решение ФРС. Так, утром курс продажи доллара снизился до 1,59 манатов в то время как официальный курс ЦБА равен 1,6102 AZN/USD.

Аналитическая группа Report считает, что до предполагаемого повышения ключевой ставки в июне значительных негативных изменений на глобальных финансовых рынках не ожидается. К лету прогнозируется рост нефтяных цен до 50 долларов/баррель. На фоне ослабления доллара и роста цен на нефть курс снизится до 1,50-1,55 AZN/USD. Однако ожидаемые во второй половине года отрицательные тенденции на глобальных финансовых рынках могут привести к ослаблению маната и росту курса до 1,80-1,90 AZN/USD.