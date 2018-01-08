Report: Приближается новый финансовый кризис

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Глобальный индекс волатильности (VIX) упал до исторического минимума в 8,56 пункта.

Как сообщает Report, предыдущий минимальный индекс VIX был зафиксирован в 1993 году (8,89 пункта).

VIX часто называют "индексом страха", однако он представляет собой меру ожидаемой рынком волатильности акций на следующий 30-дневный период. Официально зарегистрированный для индекса волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE), показывает меру вмененной волатильности опционов на индекс S&P 500.

Среднее значение VIX с 1990 года составляло около 18 пунктов. Однако в некоторых периодах он опускался ниже 15. После 1990 года были зарегистрированы три таких длительных периода – с февраля 1993 года по сентябрь 1996 года (43 месяца, среднее значение - 13,4 пункта), с февраля 2005 года по октябрь 2007 года (32 месяца, 13,2 пункта) и с августа 2013 года по июль 2015 года (23 месяца, 14,4 пункта).

Следующий период охватывает октябрь 2015 года - январь 2018 года (28 месяцев, 12,75 пункта).

Аналитическая группа Report отмечает, что мировой финансовый рынок сталкивался с кризисом после всех трех вышеупомянутых периодов. Так, глобальный кризис в 1998-1999 годах охватил развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Россию. Второй кризис начался в США в 2008-2009 годах. Третий кризис связан с тем, что США начали снижать учетную ставку. Статистика показывает, что приближается новый финансовый кризис.