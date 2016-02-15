​Report: Повышение учетной ставки противоречит реальной экономической ситуации

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) в рамках мероприятий по стабилизации ситуации на валютном рынке с 15 февраля 2016 года учетная ставка установлена на уровне 5%, нижний предел процентного коридора по операциям ликвидности на отметке 2%, верхний предел - на отметке 10%. Отметим, что в последний раз ЦБА снизил учетную ставку 13 июля 2015 года до 3%, нижний предел процентного коридора - до 0,1%, верхний предел - до 5%.

Аналитическая группа Report считает, что шаги ЦБА, направленные на укрепление доверия к национальной валюте и поощрение роста манатных депозитов, противоречат идущим в мировой экономике процессам: "Многие государства, в том числе, страны Еврозоны, Япония, Швеция, Швейцария и др. пытаются оживить экономику путем применения отрицательных учетных ставок. Повышение учетной ставки в период замедления азербайджанской экономики, несомненно, окажет отрицательное воздействие на экономику. Это решение носит характер временной финансовой поддержки банковской системы".

По мнению аналитической группы Report, после данного решения ожидается отмена лимита на сумму застрахованных вкладов и верхний предел процентной ставки в целях обеспечения ликвидности банков со стороны населения. Первоначально данное решение способствует росту процентных ставок по депозитам: "Банки будут вынуждены направить привлеченные по высоким процентам свободные средства на кредитные вложения в экономику по еще более высоким процентам. Однако в период замедления экономики привлечение средств предпринимателей и населения под высокие проценты кажется нереальным".

"Наблюдаемый в последние дни процесс укрепления маната носит временный характер. Например, если после заявления Банка России от 11 февраля о невмешательстве в валютный рынок в случае ослабления рубля курс доллара в Азербайджане вырос с отметки 1,560 AZN/USD до 1,585 AZN/USD, то впоследствии из-за резкого роста нефтяных цен вновь снизился до 1,570 AZN/USD. Именно в этот день на организованном валютном рынке курс маната показал падение на 0,55% после двухнедельного роста. Эта ситуация показывает уязвимость маната по отношению к нефтяным ценам и курсам валют соседних стран, в частности, рубля. В краткосрочной перспективе прогнозируется непосредственная зависимость курса маната от внешних факторов и цен на нефть", - отмечают аналитики.