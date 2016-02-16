​Report: Падение цен на золото - временный процесс

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость золота на мировом рынке в течение последних четырех дней снизилась на 5% - ниже 1 200 долларов/унция. Как сообщает Report, временные позитивные настроения на глобальных финансовых и сырьевых рынках способствовали тому, чтобы инвесторы воспользовались этим случаем. Так, фондовые биржевые индексы и нефтяные цены выросли, золото же, напротив, подешевело. Инвесторы, в свою очередь, продали резко подорожавшие в последние золотые активы и вложили полученную прибыль в подешевевшие акции и нефтяные активы.

Отметим, что цены на золото в период с 30 ноября 2015 года по 11 февраля 2016 года выросли на 20,5%, с 1 046 до 1 260 долларов/унция. Подорожание золота связано с геополитической ситуацией в мире и применением отрицательных учетных ставок центробанками ряда стран.

Аналитическая группа Report считает, что отрицательная тенденция в глобальной экономике продолжается, и оптимистичные настроения на рынке связаны с временным ростом аппетита инвесторов. После саммита G-20 в Шанхае, который состоится 26-27 февраля, глобальные финансовые рынки продолжат движение в негативном направлении. После некоторых корректировок прогнозируется рост цен на золото, которые в этом году могут достичь 1 400 долларов/унция.