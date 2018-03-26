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    Report: Основные глобальные экономические новости на этой неделе - ТОП-5

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Самые важные экономические новости недели за  26- 31 марта для глобальных финансовых рынков будут объявлены Соединенными Штатами, Великобританией, еврозоной, Канадой и Японией.

    Аналитическая группа Report определила пять самых важных экономических новостей, которые могут повлиять на рынок на этой неделе:

    1) 26 марта выступят  глава нью-йоркского отделения Федеральной резервной системы (ФРС) США Уильям Дадли, и глава отдела Кливленда Лоретта Местер. Инвесторы, проанализировав эти два выступления,  попытаются сделать новые прогнозы относительно шагов ФРС. Индекс потребительского доверия в США будет обнародован  27 марта, а 28 марта - индекс валового внутреннего продукта (ВВП) за 4-ый квартал 2017 года. Аналитики прогнозируют улучшения оценки с 2,5% до 2,6% год к году. Также страна опубликует индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и данные по запасам коммерческой нефти от Энергетического информационного агентства (EIA). 

    2) 29 марта, в 12:30 по бакинскому времени будет объявлен ВВП за 4-ый квартал 2017 года  в Великобритании. По прогнозам аналитиков, ежеквартальный прирост составит 0,4%, годовой рост - 1,4%, и существенных изменений в британском фунте стерлингов не будет;

    3)  29 марта в Германии будут объявлены данные об уровне безработицы. Ожидается, что этот показатель снизится на 0,1% до 5,3%;

    4) Ежемесячные и годовые индексы ВВП будут объявлены в Канаде 29 марта;

    5) Объем промышленного производства, инфляции и безработицы будет объявлен в Японии 30 марта.

    Напомним, 30 марта  не является рабочим днем   в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Италии, Новой Зеландии, Сингапуре, Испании, Швейцарии, Великобритании и Германии в связи со «Страстной пятницей».

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