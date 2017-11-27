Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ На неделе 27 ноября – 1 декабря основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, еврозоны, Китая и Австрии.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) В 18:45 по бакинскому времени 28 ноября член правления ФРС Джером Пауэлл, которого президент США Дональд Трамп выбрал в качестве следующего главы ФРС, выступит перед банковским комитетом Сената на слушаниях по утверждению его кандидатуры. На следующий день в 19:00 по бакинскому времени действующая глава ФРС Джанет Йеллен отчитается об экономическом состоянии США перед Комитетом по банковским и финансовым услугам Конгресса США. Большинство экспертов прогнозируют, что заявления Пауэлла будут схожи с риторикой Йеллен по монетарной политике, однако его курс, вероятно, будет более мягким в вопросах регулирования банковской деятельности.

2) 30 ноября в 16:30 по бакинскому времени министерство торговли США опубликует данные по доходам и расходам физических лиц за октябрь, а также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является базовым показателем для определения инфляции ФРС. 29 ноября также будет опубликовано уточненное значение ВВП США за третий квартал. Эксперты прогнозируют, что значение ВВП будет пересмотрено в сторону незначительного роста до 3,2% после первоначального значения 3,0%. Также инвесторов заинтересуют индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе от Института управления поставками (ISM), отчеты по продажам нового жилья в США, по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости США и по общему объему продаж автомобилей в США. 28 ноября президент США встретится с представителями Республиканской партии в Сенате, чтобы обсудить усилия партии для законодательного одобрения налоговой реформы при голосовании по законопроекту 7 декабря.

3) В 14:00 по бакинскому времени 30 ноября будут опубликованы данные по ноябрьской инфляции в еврозоне. Согласно консенсус-прогнозу, отчет покажет, что потребительские цены в ноябре выросли на 1,6%, что выше октябрьского роста на 1,4%, но все равно ниже целевого значения ЕЦБ - чуть ниже 2%.

4) В 05:00 по бакинскому времени 30 ноября Всекитайская ассоциация по логистике и закупкам опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за ноябрь. Ожидается, что этот показатель умеренно снизится до 51,5 после 51,6 в октябре. Индекс деловой активности (PMI) является хорошим индикатором экономических условий. Если значение этого индекса превышает 50, это говорит об экономическом росте в производственном секторе, а значение ниже 50 указывает на экономический спад.

5) Министры энергетики стран-участниц ОПЕК и других стран-производителей нефти 30 ноября встретятся в Вене, чтобы решить, стоит ли продолжать текущее соглашение по сокращению добычи нефти после его завершения в конце марта 2018 года. Большинство аналитиков рынка прогнозируют, что нефтяной картель и другие страны производители продлят срок действия соглашения еще на девять месяцев.